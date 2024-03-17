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Общество

При каких условиях специи становятся опасными, объяснил шеф-повар

17.03.2024 18:21|ПсковКомментариев: 0

Чтобы специи долго оставались ароматными и не причинили вреда здоровью, они должны находиться в определенных условиях, отметил шеф-повар, ведущий кулинарной рубрики на ТВЦ «Завтрак с настроением» Антон Калер. Продавцы, торгующие приправами на рынках, обычно не соблюдают правила хранения этого товара, поделился наблюдением эксперт в интервью радио Sputnik. Купленные в таком месте специи могут оказаться опасными, уверен он.

Фото: ru.freepik.com / @dashu83

«Когда я хожу по рынкам и вижу эти развалы с открытыми специями, мне становится дурно. С одной стороны, красиво выглядит, хочется что-то взять, но я прекрасно понимаю, что этого делать не стоит. Пока они там в открытом виде стоят, и пыль на них садится, и грязь. Если хранить приправы в открытом виде, в них начинают развиваться плесневые грибы и различные бактерии. Это опасно. Конечно, это не цианид, никто не умрет, и отравления сразу не будет, но если использовать такие специи на регулярной основе, то, конечно, вы себе навредите. Так и аллергия может появиться», – предупредил Антон Калер.

Специи нужно держать в герметичных емкостях, сказал шеф-повар.

«Это должна быть какая-то герметичная посуда, прорезиненные банки или в крайнем случае зип-пакеты. В идеале – хранить специи в мельницах. Чем меньше попадает воздуха, тем дольше специи будут оставаться свежими и благоухать, потому что на воздухе они выветриваются очень быстро. Влажности не должно быть, света не должно быть: на солнце приправы выгорают. Если вы держите специи в обычном бумажном или целлофановом пакетике, вы получите прогорклый, неароматный продукт. Если они у вас лежат в тех пакетиках, в каких продавались, то их нужно использовать в течение месяца», – уточнил Антон Калер.

По его словам, лучше покупать цельные, еще не перемолотые специи и готовить их самостоятельно.

«Лучшая специя – это та, которую вы помелете самостоятельно. У меня есть ступка, в ней специи лучше всего раскрываются. Можно добавить немного растительного масла, пестиком потолочь, и у вас получится потрясающе ароматная приправа, которую вы никогда и нигде не купите. Главное – не забывать, что хорошие специи дешево стоить не могут», – заключил Антон Калер.

Теги: #здоровое питание
Источник: Псковская Лента Новостей
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