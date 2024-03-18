Общество

Крупнейшие пивовары России предупредили о подорожании продукции

Крупные российские производители пива намерены повысить отпускные цены на продукцию. Они уже уведомили об этом торговые сети. Сейчас ритейлеры проверяют обоснованность изменений, рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

«Ряд крупных производителей пива действительно сообщил о планах повысить отпускные цены в той или иной степени», — сказал он «Известиям», отметив, что это не первое уведомление, которое получили ритейлеры за последние полгода.

Такие письма, по словам Караваева, внимательно рассматриваются: торговые сети проводят анализ обоснованности увеличения цен. Председатель президиума АКОРТ заверил, что при любом росте отпускной стоимости влияние на розницу будет постепенным.

«Сети всегда стремятся транслировать повышение отпускных цен максимально плавно, без ценовых скачков стоимости товаров на полках магазинов и бережно к потребителю», — подчеркнул он.

Региональные СМИ уже сообщали, что повышение произойдет 1 апреля и составит от 8 до 15%. Об увеличении цен заявили крупнейшие производители — пивоваренная компания «Балтика» и «Объединенные пивоварни — холдинг».