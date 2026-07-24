Псковским налогоплательщикам напомнили о частой ошибке при заполнении платежных документов

Налогоплательщики Псковской области нередко допускают ошибки при заполнении платежных документов, неверно указывая коды ОКТМО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2023 года единый налоговый платеж (ЕНП) и единый налоговый счет (ЕНС) стали обязательными для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. В большинстве случаев для распределения средств ЕНП организации и ИП подают уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, сборов и страховых взносов, в котором указывается соответствующий код бюджетной классификации (КБК).

При этом некоторые платежи перечисляются не в составе ЕНП, а по отдельным реквизитам с указанием конкретных КБК и ОКТМО. Такой порядок действует, поскольку администрирование этих платежей распределено между различными ведомствами.

В УФНС отметили, что одной из распространенных ошибок является неверное указание кода ОКТМО. В частности, отдельные плательщики сборов за пользование объектами животного мира или водных биологических ресурсов ошибочно указывают ОКТМО Тулы и Тульской области.

Специалисты пояснили, что при перечислении сбора за пользование объектами животного мира в поле 105 платежного поручения необходимо указывать восьмизначный код ОКТМО по месту нахождения органа, выдавшего разрешение. При уплате сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов следует указывать ОКТМО организации или индивидуального предпринимателя по месту учета.

Актуальные коды бюджетной классификации на 2026 год утверждены приказом Минфина России от 10 июня 2025 года № 70н. Проверить коды ОКТМО можно с помощью сервиса «Федеральная информационная адресная система», а сформировать платежное поручение — через онлайн-сервис ФНС «Уплата налогов и пошлин» с автоматическим заполнением реквизитов.