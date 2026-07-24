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Почти 500 предложений о целевом обучении разместили работодатели Псковской области

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На портале «Работа России» размещено 493 предложения от заказчиков целевого обучения в Псковской области. Среди них — школы, Министерство здравоохранения, а также промышленные предприятия, включая Великолукский мясокомбинат и «ПсковАгроИнвест». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного центра занятости населения региона.

Целевое обучение позволяет получить образование бесплатно с гарантированным трудоустройством. Абитуриент заключает договор с заказчиком, который оплачивает обучение, а выпускник обязан отработать в организации установленный срок.

В Псковской области заказчиками выступают как государственные учреждения, так и бизнес. Министерство здравоохранения региона заказало 233 квоты по медицинским специальностям. Производственные предприятия, в том числе Великолукский мясокомбинат и «ПсковАгроИнвест», готовят технологов, агрономов и специалистов для перерабатывающей отрасли.

«Целевое обучение — это надёжный инструмент подготовки кадров для экономики региона. Студент получает гарантию трудоустройства, а предприятие — специалиста с необходимыми компетенциями. Мы видим растущий интерес и со стороны абитуриентов, и со стороны заказчиков», — отметила министр труда и занятости Псковской области Алена Трунова.

Подать заявку можно на портале «Работа России» в разделе «Целевое обучение». Абитуриенты по целевому договору имеют приоритет при зачислении независимо от среднего балла.

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