Общество

МегаФон увеличил скорость интернета в Великих Луках и деревнях района

МегаФон увеличил скорость интернета в микрорайонах «Дружба» и «Самары» во втором по численности городе Псковской области – Великих Луках, а также улучшил покрытие и качество связи в восьми малых населенных пунктах Великолукского района. Теперь несколько десятков тысяч местных жителей могут пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами на скорости до 30 Мбит/с независимо от своего местонахождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото: МегаФон

Как показывает обезличенная статистика с базовых станций оператора, обслуживающих территорию жилых микрорайонов «Дружба» и «Самары», вечером в будни и в выходные дни наблюдается повышенный спрос – на 14% и 23% на звонки и мобильный интернет соответственно по сравнению с дневным периодом. Здесь также увеличивается число пользователей мобильных услуг, пропорционально растёт объём звонков и интернета. Поэтому инженеры МегаФона установили современное оборудование, чтобы абоненты могли комфортно общаться не только на улице, но и в помещении.

Техническая служба оператора также запустила в Великолукском районе новые телеком-объекты, которые обеспечивают более высокую скорость интернета, что особенно актуально на сельских территориях. Кроме улучшения скоростных характеристик мобильного интернета также существенно выросла устойчивость инфраструктуры и ёмкость сети.

Улучшения стали заметны для жителей деревень Торчилово, Купуй, Урицкое, Першино, Карцево, Переслегино, Мартьяново и Демидово. Ученики и родители школьников смогут использовать интернет для обучения с помощью образовательных онлайн‑платформ, а сотрудники местных фельдшерско‑акушерских пунктов — оперативно консультировать пациентов.

«Великие Луки — развивающийся город, являющийся промышленным и туристическим центром юга Псковской области. Мы отслеживаем нагрузку на сеть и оперативно реагируем, чтобы в самых «качающих» местах жителям по‑прежнему были доступны высокие скорости интернета в смартфонах и планшетах. Также большое внимание мы уделяем устранению цифрового неравенства и в малых населенных пунктах нашего региона. С начала года мы модернизировали и построили базовые станции, расположенные в 50 деревнях и селах области. Сельчане получили доступ к качественной голосовой связи с помощью современной технологии звонков через интернет VoLTE», — отметил директор МегаФона в Псковской области Александр Долгих.