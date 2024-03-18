Общество

Псковичи могут пройти бесплатное флюорографическое обследование в рамках Дня борьбы с туберкулезом

Псковская область присоединится к Всероссийской акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Ряд традиционных мероприятий, направленных на повышение уровня осведомленности в вопросах распространенности и профилактики туберкулеза, проведет региональное отделение Российского Красного Креста.

25 и 26 марта с 9.00 до 12.00 на территории противотуберкулезного диспансера Псковской области по адресу: Красноармейская, 16 будет проводиться бесплатное флюорографическое обследование всех желающих.

24 марта с 13.00 до 16.00 на площади Ленина пройдет информационная акция, в ходе которой волонтеры Красного Креста и других молодежных организаций распространят буклеты о туберкулезе, расскажут о профилактике этого заболевания.

Актуальные вопросы развития противотуберкулезной службы будут рассмотрены и на круглом столе, который пройдет 25 марта на площадке регионального отделения Российского Красного Креста по адресу: улица Советская, 85. В обсуждении примут участие представители комитета по здравоохранению Псковской области, руководство Противотуберкулезного диспансера и Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения, а также специалисты областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

«Всемирный день борьбы с туберкулезом ежегодно отмечается 24 марта с целью привлечения внимания общественности к профилактике заболевания и расширение противотуберкулезной деятельности», - напомнили в пресс-службе.