Общество

«Дружинники» из Стругокрасненского округа и Плюсского района прошли обучение в Пскове

«Дружинники» из Стругокрасненского муниципального округа и Плюсского района прошли обучение в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото здесь и далее: администрация Пскова

Занятия начались с посещения музея боевой славы военной части 64044. Сотрудники части и центра «Воин» провели экскурсию, рассказали о героях и их подвигах, об интересных экспонатах музея.

Затем инструкторы научили дружинников оказывать первую помощь при травмах и ранениях, проводить неотложные реанимационные мероприятия. Рассказали о средствах индивидуальной защиты и порядке их использования.

Также «дружинники» прошли один из важнейших этапов подготовки – ориентирование на местности без карты в лесном массиве.