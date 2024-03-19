Общество

Удостоверения ветерана боевых действий будут выдавать и в виде пластиковой карты

Удостоверения ветерана боевых действий будут выпускать в виде пластиковой карты помимо обычного, бумажного варианта. Соответствующее постановление, а также описание и порядок получения карты утвердило правительство РФ.

Пластиковая карта с электронным носителем информации дополнит бумажный вариант и будет выдаваться по заявлению ветерана. Кроме того, она сможет быть совмещена с региональной социальной и банковской картами.

Пластиковая карта сможет удостоверять право владельца на льготы, в том числе по налогу на имущество и компенсацию половины коммунальных платежей, и на бесплатный проезд, пишет ТАСС.

Введение удостоверений в виде пластиковой карты обсуждалось на коллегии Минобороны в декабре 2023 года, которую проводил президент РФ Владимир Путин.