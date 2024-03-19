Общество

Месяц остается у жителей Пскова на подачу заявок на конкурс проектов ТОС

Прием заявок на конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений продолжается в Пскове. Документы принимают в управлении городского хозяйства (улица Яна Фабрициуса, 6) до 19 апреля включительно. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Используйте шанс облагородить придомовую территорию! В Пскове идет прием заявок на конкурс проектов ТОС. Победа в нем обеспечит финансирование проекта по благоустройству. Призовой фонд в этом году увеличен до 10 млн рублей. Каждый ТОС сможет получить до 1 млн рублей на свои проекты», - написал Борис Елкин.

Градоначальник напомнил, что через проект ТОС можно поставить детскую или спортивную площадку, шлагбаум или забор, освещение или видеонаблюдение, обновить контейнерную площадку или газон. Заявок может быть несколько. Главное условие – чтобы каждая содержала одно мероприятие.

Вопросы можно задать по телефону: 29-15-03.