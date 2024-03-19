Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Онлайн-викторина про Псковскую область
ответы на все вопросы
2024 вызовы и угрозы
«Истфакт» Тот самый Плюшкин
розыгрыш билетов в кино
Господин Рейтингомер
новый дом «ТЭЦ на Великой»
Парковка в зеленой зоне
молодежь профсоюза
про опоздания на работу
 
 
 
ещё Общество 19.03.2024 10:301 Крысы идут 19.03.2024 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Весна для МЧС – испытание водой и огнем 19.03.2024 12:570 До +11 градусов ожидается в Псковской области днем 20 марта 19.03.2024 12:510 Еще шесть бойцов из Псковской области погибли в ходе СВО 19.03.2024 12:480 Роспотребнадзор зафиксировал загрязнение воздуха в Великих Луках 19.03.2024 12:250 В Госдуме заверили, что весенний призыв пройдет по плану
 
 
 
Самое популярное 19.03.2024 09:210 Умер Витаутас Таранда 14.03.2024 20:450 Директор и сотрудник опочецкого филиала «Псковавтодора» погибли в ДТП 13.03.2024 08:430 Новый автобусный маршрут №21 запустят в Пскове в апреле 14.03.2024 12:505 Уроженка Пскова стала одним из основных кандидатов на пост главы Верховного суда 13.03.2024 12:291 Интерактив: Корытовский лес в пеньках и сучьях
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Месяц остается у жителей Пскова на подачу заявок на конкурс проектов ТОС

19.03.2024 12:15|ПсковКомментариев: 0

Прием заявок на конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений продолжается в Пскове. Документы принимают в управлении городского хозяйства (улица Яна Фабрициуса, 6) до 19 апреля включительно. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале. 

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Используйте шанс облагородить придомовую территорию! В Пскове идет прием заявок на конкурс проектов ТОС. Победа в нем обеспечит финансирование проекта по благоустройству. Призовой фонд в этом году увеличен до 10 млн рублей. Каждый ТОС сможет получить до 1 млн рублей на свои проекты», - написал Борис Елкин. 

Градоначальник напомнил, что через проект ТОС можно поставить детскую или спортивную площадку, шлагбаум или забор, освещение или видеонаблюдение, обновить контейнерную площадку или газон. Заявок может быть несколько. Главное условие – чтобы каждая содержала одно мероприятие.

Вопросы можно задать по телефону: 29-15-03.

Теги: #ТОС
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Псковская область занимает 83 место по уровню зарплат в стране. Почему в регионе маленькие зарплаты?
В опросе приняло участие 16 человек
19.03.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Весна для МЧС – испытание водой и огнем 19.03.2024, 13:010 «Единая Россия» анонсировала изменения в процедуре предварительного голосования 19.03.2024, 12:570 До +11 градусов ожидается в Псковской области днем 20 марта 19.03.2024, 12:510 Еще шесть бойцов из Псковской области погибли в ходе СВО
19.03.2024, 12:480 Роспотребнадзор зафиксировал загрязнение воздуха в Великих Луках 19.03.2024, 12:320 Константин Арбенин отметит Всемирный день поэзии в «Михайловском» 19.03.2024, 12:280 Археологическая школа «Горожане» в девятый раз состоится в Новосокольническом районе 19.03.2024, 12:250 В Госдуме заверили, что весенний призыв пройдет по плану
19.03.2024, 12:230 В России задержали сатаниста и нациста по подозрению в педофилии 19.03.2024, 12:150 Месяц остается у жителей Пскова на подачу заявок на конкурс проектов ТОС 19.03.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Собрание»: Первый созыв 19.03.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 19 марта
19.03.2024, 11:510 Четыре улицы обесточат в Великих Луках 21 марта 19.03.2024, 11:400 Андрей Турчак: «Единая Россия» проведет предварительное голосование с 21 марта по 26 мая 19.03.2024, 11:361 Билайн был признан самым безопасным мобильным оператором России 19.03.2024, 11:340 Опасные бактерии выявили в курятине псковской птицефабрики
19.03.2024, 11:190 Кражу телефонов и телевизора из пункта скупки гаджетов раскрыли в Пскове 19.03.2024, 11:170 Почти 2 тысячи грузовиков стоят в очереди на въезд в РФ на границе в Псковской области 19.03.2024, 11:120 ФАС разработала документы о возможности подключения к газу садовых товариществ в рамках бесплатной догазификации 19.03.2024, 11:030 «Кузница»: Весна для МЧС – испытание водой и огнем
19.03.2024, 10:540 Большинство респондентов ПЛН испытывают чувство тревоги в связи с налетами дронов 19.03.2024, 10:520 Возведение трёх домов для расселения аварийного жилья продолжается в Новосокольниках 19.03.2024, 10:430 Названа причина, из-за которой самолет из Москвы не смог сесть в псковском аэропорту 19.03.2024, 10:400 «ПЛН FM» запускает спецпроект «Собрание», посвященный 30-летию регионального парламента
19.03.2024, 10:301 Крысы идут 19.03.2024, 10:220 Жилой дом сгорел в новоржевской деревне Заболотье 19.03.2024, 10:100 Самолет авиарейса Москва - Псков на подлете к аэропорту «Княгиня Ольга» совершил в небе разворот и лег на обратный курс 19.03.2024, 10:010 Великолукский кабельный завод наращивает объёмы экспорта
19.03.2024, 09:450 Минтранс считает введение режима открытого неба в аэропорту Сочи преждевременным 19.03.2024, 09:300 В России с 1 апреля меняются правила сдачи экзаменов на права 19.03.2024, 09:210 Умер Витаутас Таранда 19.03.2024, 09:200 Участники Псковского марафона Мехуборка увидят главные достопримечательности города
19.03.2024, 09:100 Российские сотовые операторы нашли замену Nokia 19.03.2024, 09:000 Средний доход фрилансеров в РФ составил чуть больше 40 тысяч рублей - опрос 19.03.2024, 08:460 Россиянам перечислили главные запреты при сварочных работах 19.03.2024, 08:310 Концерт Петрозаводской консерватории прошел в Псковской филармонии
19.03.2024, 08:110 Оправданный петербуржец отсудил 4 млн рублей за незаконное заключение под стражу 19.03.2024, 07:570 Легкоатлетические многоборья проведут на псковском стадионе «Машиностроитель» 19.03.2024, 07:450 Видеосервисы за год увеличили выпуск оригинальных проектов почти вдвое 19.03.2024, 07:330 Густой туман опустился на юг Псковской области
19.03.2024, 07:180 Всемирный день социальной работы отмечают 19 марта 19.03.2024, 07:000 Россияне начали активно возвращать деньги в банки 18.03.2024, 22:002 В Госдуму внесли законопроект о смягчении налоговой нагрузки на россиян и бизнес 18.03.2024, 21:590 Началось устройство ограждения кровли колокольни Троицкого собора в Пскове
18.03.2024, 21:400 Международный Кубок КВН имени Александра Иванова разыграют в Пскове 18.03.2024, 21:300 В России расширили список получателей льготных лекарств 18.03.2024, 21:240 Путин прокомментировал выравнивание зарплат в соцсфере по регионам 18.03.2024, 21:200 Великолучанин нашел банковскую карту и незаконно закупился почти на 30 тысяч рублей
18.03.2024, 21:181 Студентам-целевикам по ряду медицинских специальностей увеличат стипендии в Псковской области 18.03.2024, 21:020 Латвия в ближайшие дни депортирует четверых россиян 18.03.2024, 21:000 Выставка портретов поэтов и музыкантов «Вещь в себе» открылась в Пскове 18.03.2024, 20:440 20 жителей Пскова стали жертвами мошенников за прошедшую неделю
18.03.2024, 20:402 Россиян предупредили о подорожании молочной продукции 18.03.2024, 20:300 «Дружинники» из Стругокрасненского округа и Плюсского района прошли обучение в Пскове 18.03.2024, 20:200 В Госдуме предложили отделить творчество иноагентов в Яндекс.Музыке 18.03.2024, 20:000 Вопросы обеспечения безопасности в уголовно-исполнительной системе обсудили в Пскове
18.03.2024, 19:540 Собака напала на школьника в Пскове 18.03.2024, 19:400 Почти 100 боеприпасов изъяли псковские росгвардейцы в ходе проверок 18.03.2024, 19:340 Митинг в честь 80-летия подвига Ильи Коровина состоялся в псковской деревне Жидилов Бор 18.03.2024, 19:200 20 жителей Псковской области участвуют в молодежном направлении проекта «Мастера гостеприимства»
18.03.2024, 19:050 Рейтингомер: отставка, предостережение от прокуратуры и неприятности на выборах. ВИДЕО 18.03.2024, 19:002 Стало известно, где работают псковские удаленщики 18.03.2024, 18:550 Открытый «Ледяной заплыв» состоится в Пскове 28 апреля 18.03.2024, 18:500 Суд приговорил жителя Дедовичей к обязательным работам за избиение сожительницы
18.03.2024, 18:450 Светлана Мельникова приняла участие в открытии новой выставки во Владимире 18.03.2024, 18:380 Проблемы и перспективы олимпизма обсудят на конференции в Великих Луках 21 марта 18.03.2024, 18:292 «Гайд-парк»: Игорь Сопов об итогах президентских выборов в Псковской области. ВИДЕО 18.03.2024, 18:270 Стартовал пятый сезон международной акции «Сад памяти»
18.03.2024, 18:210 Житель Палкино предстанет перед судом за убийство сожительницы в новогоднюю ночь 18.03.2024, 18:202 Псковичи могут пройти бесплатное флюорографическое обследование в рамках Дня борьбы с туберкулезом 18.03.2024, 18:160 Более четырех миллионов рублей лишились жители Псковской области из-за действий мошенников 18.03.2024, 18:150 Итоги работы Штаба общественной поддержки Псковской области подвели на рабочем совещании
18.03.2024, 18:140 Нетрезвых водителей установили в Псковской области на прошедших выходных 18.03.2024, 18:130 Псковские профсоюзные санатории и базы отдыха представлены на международной выставке 18.03.2024, 18:130 Псковичи завоевали четыре бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по самбо 18.03.2024, 18:100 Судимый пскович получил условный срок за кражу денег с банковской карты
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru