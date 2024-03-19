Общество

Роспотребнадзор зафиксировал загрязнение воздуха в Великих Луках

Роспотребнадзор зафиксировал превышение предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Атмосферный воздух – один из важнейших факторов среды обитания человека, характеризующих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, одна из причин возможного негативного влияния на здоровье населения», - сказали в управлении.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области и Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области в 2023 году проводили исследования содержания в атмосферном воздухе более 30 химических веществ и групп веществ (пыль, сернистый газ, оксид углерода, окислы азота, аммиак, фенол и его производные, формальдегид, серная кислота, хлор и его соединения, фтористый водород, углеводороды, тяжелые металлы, метантиол, дигидросульфид и другие).

Суммарно за 2023 год исследовали 1945 проб атмосферного воздуха, из них на территориях городских поселений исследовали 1739 проб воздуха, в сельских поселениях - 206 проб, в том числе при маршрутных исследованиях в зоне влияния промышленных предприятий - 1733 пробы; на автомагистралях в зоне жилой застройки – 97 проб.

По результатам лабораторных исследований в 2023 году удельный вес проб атмосферного воздуха с превышением допустимых концентраций составил 0,8%. Превышение предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе зафиксированы в Великих Луках.

«Приоритетными веществами, формирующими сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха. являлись дигидросульфид, метантиол, взвешенные вещества. Превышения гигиенических нормативов по указанным веществам установлены в рамках рассмотрения обращений граждан, в ходе проверки прокуратуры города Великие Луки, источником которых явилась незаконная производственная деятельность граждан», - добавили в Роспотребнадзоре.

По результатам совместных действий территориального отдела управления в городе Великие Луки, ОМВД города Великие Луки, прокуратуры города Великие Луки данная незаконная деятельность прекращена.

Ежеквартально по поручению управления Роспотребнадзора по Псковской области проводился мониторинг качества атмосферного воздуха на 9 постах наблюдения, расположенных в 2 муниципальных образованиях области (Псков, Великие Луки). В 2023 году было проведено 179 исследований, неудовлетворительных проб не зарегистрировано.

В 2024 году управление Роспотребнадзора по Псковской области продолжит контроль за показателями качества атмосферного воздуха.