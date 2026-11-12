Псковским школьникам рассказали о юных героях Партизанского края

Главный библиотекарь отдела регионоведения Ирина Легкова провела урок памяти для учащихся одной из псковских школ. Мероприятие в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников» было посвящено 85-летию организации Партизанского края в годы Великой Отечественной войны, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной библиотеке имени Курбатова.

Фото: Псковская областная библиотека имени Курбатова

Ирина Легкова представила книги на эту тему из фонда библиотеки и обратила внимание ребят на возможность пользоваться электронными ресурсами библиотеки: Псковской электронной библиотекой и краеведческим порталом «Псковский край»

«В этот раз беседовали о юных героях Великой Отечественной войны — о бесстрашных мальчишках и девушках, чей вклад в Победу переоценить невозможно. И, конечно же, читали вслух! Проникновенные истории героев Псковского края: Юты Бондаровской, Лёни Голикова, Лары Михеенко и других. Обсудили, какая сила двигала этими детьми, что заставило их переступить через страх смерти,» - поделились в библиотеке.

В завершение встречи ребята познакомились с выставкой в отделе регионоведения и с уникальной книгой «Листовки партизанской войны в Ленинградской области 1941–1944», изданной в победном 1945 году.