Псковским школьникам рассказали о юных героях Партизанского края

Главный библиотекарь отдела регионоведения Ирина Легкова провела урок памяти для учащихся одной из псковских школ. Мероприятие в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников» было посвящено 85-летию организации Партизанского края в годы Великой Отечественной войны, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной библиотеке имени Курбатова.
Фото: Псковская областная библиотека имени Курбатова
Ирина Легкова представила книги на эту тему из фонда библиотеки и обратила внимание ребят на возможность пользоваться электронными ресурсами библиотеки: Псковской электронной библиотекой и краеведческим порталом «Псковский край»
В завершение встречи ребята познакомились с выставкой в отделе регионоведения и с уникальной книгой «Листовки партизанской войны в Ленинградской области 1941–1944», изданной в победном 1945 году.