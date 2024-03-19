Псковский губернатор стал участником стратегической сессии о пространственном развитии России

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в стратегической сессии о пространственном развитии России под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова
«Детально обсудили новую концепцию Стратегии, задачи и инструменты которой учитывают геополитические вызовы, региональные и муниципальные приоритеты», - отметил Михаил Ведерников.
Основные моменты, на которых сделал акцент Михаил Мишустин:
- Сокращение различий по уровню экономики и социальной сферы среди российских субъектов. Для этого нужно сформировать центры роста в регионах с учетом их потенциала.
- Рост ВРП регионов, инвестиции, создание новых рабочих мест и реальные доходы населения станут основными параметрами по курированию вице-премьерами федеральных округов.
- Самодостаточность регионов. Будут повышать уровень самостоятельности территорий, совершенствовать государственное и муниципальное управление для принятия эффективных решений, направленных на улучшение ситуации в ключевых сферах.