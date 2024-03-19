Общество

Псковский губернатор стал участником стратегической сессии о пространственном развитии России

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в стратегической сессии о пространственном развитии России под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Детально обсудили новую концепцию Стратегии, задачи и инструменты которой учитывают геополитические вызовы, региональные и муниципальные приоритеты», - отметил Михаил Ведерников.

Основные моменты, на которых сделал акцент Михаил Мишустин: