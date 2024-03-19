Общество

Саженец крымской сосны и сборник истории Севастополя подарили крымчане псковичам на выставке «Россия»

Стенд Псковской области на выставке «Россия» посетили представители делегаций Республики Крым и Севастополя во время акции «Русская весна. 10 лет вместе». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Акция прошла в честь десятилетия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Представители делегации Республики Крым передали саженец крымской сосны как символ нерушимой дружбы. Это вечнозеленое хвойное дерево — символ активного долголетия, несокрушимости и верности долгу. Продолжительность ее жизни составляет 500–600 лет. Данный саженец вырастили в питомнике из семян, заготовленных в лучших насаждениях полуострова, его возраст — около 3–4 лет.

Севастополь в рамках акции подарил трехтомники по истории города. Издание про город-герой Севастополь подробно отражает его историю от античных времен до 2014 года.

Теперь каждый субъект организует высадку крымского саженца в знаковом для региона месте, а трехтомное научное издание «История Севастополя» поступит в центральную библиотеку региона.

Напомним, 18 марта текущего года исполнилось 10 лет с момента воссоединения Крымского полуострова с Россией. В этот день в 2014 году президент Владимир Путин подписал договор между Россией и Республикой Крым о вхождении полуострова в статусе равноправного субъекта в состав Российской Федерации. Еще одним субъектом России стал город федерального значения Севастополь. Судьбоносному моменту предшествовал референдум, на котором крымчане большинством голосов поддержали воссоединение.

Международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ Владимира Путина. Грандиозное событие, развернувшееся на площадях Выставки достижений народного хозяйства в Москве, представляет все 89 регионов страны, а также федеральные министерства и крупные корпорации.