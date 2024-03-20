Общество

Всероссийская неделя охраны труда состоится в Сочи в сентябре

IX Всероссийская неделя охраны труда состоится с 10 по 13 сентября в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи. Такое решение принято на заседании оргкомитета по подготовке и проведению в 2024 году IX Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ-2024), которое провела заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Мероприятие прошло в «Доме молодежи» на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

Участие в работе оргкомитета также приняли представители администрации президента России, правительства России, федеральных и региональных министерств и ведомств, фонда «Росконгресс», а также Федерации независимых профсоюзов России и Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении профсоюзов России СОЦПРОФ со ссылкой на Минтруд.

«Сохранение здоровья работников на производстве – это ключевой фактор достижения главной национальной цели – повышения продолжительности жизни, поставленной президентом. В последние годы мы сформировали устойчивую законодательную базу, позволяющую организовать системную работу по управлению рисками как на государственном уровне, так и непосредственно на производстве. Объем ассигнований на предупредительные меры в сфере охраны труда неуклонно растет. В 2023 году на эти цели в федеральном бюджете было предусмотрено порядка 20,9 млрд рублей, на 2024-2026 годы запланировано соответственно 28,7 млрд рублей, 33,7 млрд рублей и 39,9 млрд рублей», – отметила Татьяна Голикова.

Основной стратегической темой деловой программы ВНОТ 2024 года станет формирование культуры безопасного труда.

«В своем послании президент назвал кадровый вопрос – одним из двух ключевых рисков, который может сыграть решающую роль в наращивании темпов экономического роста и развития в целом. Ответ на этот вызов – в построении целостной кадровой политики. Всероссийская неделя охраны труда станет одной из ключевых площадок для обмена опытом и выработки решений в кадровой политике. Кадросбережение в самом широком смысле этого слова должно стать объединяющим направлением движения социальных партнеров – государства, бизнеса, профсоюзов», – подчеркнул глава Минтруда Антон Котяков.

По традиции в рамках ВНОТ-2024 пройдет молодежный день с участием кадровых специалистов крупнейших предприятий, а также будут подведены итоги конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Мероприятия-спутники ВНОТ-2024 пройдут: в апреле в Ростове-на-Дону и в июле во Владивостоке.

Кроме того, в рамках ВНОТ-2024 запланирована обширная международная программа. В связи с председательством России в БРИКС в Сочи состоится встреча министров труда и занятости стран БРИКС. Также на полях ВНОТ пройдет заседание Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения государств-участников Содружества независимых государств.

«В день открытия Всероссийской недели охраны труда, проведем специальную экскурсию для министров труда стран БРИКС, продемонстрируем выставочную экспозицию ВНОТ-2024. Таким образом у экспонентов ВНОТ-2024 будет возможность показать свои наработки буквально на международном уровне. Кроме того, с учетом тесного взаимопересечения рынков труда наших стран планируем в ходе совместной работы с коллегами из стран Содружества независимых государств обсудить выработку единых подходов в сфере охраны труда», - отметил Антон Котяков.

Напомним, что организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором – фонд «Росконгресс». В прошлом году ВНОТ проходила с 26 по 29 сентября в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.

Ключевой темой пленарного заседания в 2023 году стала цифровизация охраны труда. Традиционно на площадке ВНОТ прошли конференции, круглые столы, всероссийские отраслевые семинары-совещания и международные встречи. ВНОТ в 2023 году собрал более 8 тысяч участников из всех регионов Российской Федерации, представители 30 стран и более 200 компаний, а также 11 федеральных органов государственной власти.