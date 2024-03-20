Общество

Делегация Калининградской области приедет в Псков для изучения опыта развития ТОС

К опыту Псковской области по развитию территориального общественного самоуправления проявляют интерес представители других субъектов РФ. Так, в период с 25 по 26 марта регион планирует посетить делегация Калининградской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В составе группы около 20 специалистов — представители администраций Советского, Гусевского, Ладушкинского городских округов, Краснознаменского, Правдинского, Неманского, Полесского, Черняховского муниципальных округов и других муниципальных образований Калининградской области, а также председатели местных ТОСов. Возглавит делегацию начальник департамента по работе с органами местного самоуправления министерства по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Наталья Гаевская.

В рамках деловой программы визита запланирована конференция, на которой будут рассмотрены разные аспекты развития территориального общественного самоуправления в двух регионах, в том числе практический опыт. Среди вопросов — деятельность ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», особенности развития ТОСов в образованиях различного уровня (город, муниципальные округа, сельские поселения), а также практические советы по продвижению ТОС. В обсуждении от Псковской области примут участие руководство и специалисты управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства региона, главы районов и муниципальных округов области.

Лучшими практиками ТОС с коллегами из Калининградской области поделятся представители наиболее активных территориальных общественных самоуправлений области. Они расскажут об опыте реализации проектов в своих населенных пунктах, взаимодействии с региональными органами самоуправления, рабочих инструментах по взаимодействию с населением и реакции общества на благоустройство территорий.

Сегодня в Псковской области функционирует свыше 570 ТОСов. Для сравнения — в 2018 их было только 2. Основным толчком к их развитию послужила грантовая поддержка общественных проектов. С 2019 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова в Псковской области проводится региональный конкурс проектов ТОСов, бюджет которого увеличивался пропорционально росту организаций: с 3,5 млн рублей в 2019 году до 55 млн рублей в 2023 году. За 5 лет на реализацию проектов ТОСов направлено 137 млн рублей.

На поддержку общественных инициатив в этом году будет направлено почти 162 млн рублей областного и местных бюджетов: рекордные 110 млн — на конкурс проектов ТОС, 33 млн рублей — на поддержку проектов в части инициативного бюджетирования, 18 млн рублей — на местные конкурсы проектов ТОС, 900 тысяч рублей — на конкурс «Лучший ТОС» в Псковской области.

В прошлом году Псковская область признана лучшим регионом страны по работе с территориальными общественными самоуправлениями по итогам 5-го Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС».