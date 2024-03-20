Общество

Компьютеры и проектор установили в Школе сахарного диабета в Пскове

Дополнительное техническое оснащение для Школы сахарного диабета установили в Псковской городской поликлинике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Смонтирована новая мебель, компьютеры, оргтехника, мультимедийный проектор, интерактивный экран. Все это поступило в рамках федеральной программы «Борьба с сахарным диабетом» президентского нацпроекта «Здравоохранение».

Занятия в Псковской городской поликлинике проходят с прошлого года. В Школе сахарного диабета занимаются пациенты с сахарным диабетом первого типа и пациенты с сахарным диабетом второго типа. Группы пациентов формируются с учетом типа сахарного диабета и особенностей течения болезни.

Программа включает в себя специальный курс обучения, рассмотрение вопросов рационального питания, физической нагрузки, а также способы снизить риски развития осложнений заболевания.

Всего в Псковской области в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» закуплено более 1,7 тысячи единиц медицинского оборудования на сумму 75,5 млн рублей. Адресный федеральный проект направлен на модернизацию оказания помощи гражданам с эндокринными нарушениями. Основная задача включает в себя информирование пациентов, создание диабетических школ и предоставление фармпрепаратов и специализированных изделий на льготных условиях.