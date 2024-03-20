Общество

Юристы проведут бесплатные консультации в Псковской области 29 марта

Общероссийский День бесплатной юридической помощи состоится 29 марта. В этот день Псковское региональное отделение «Ассоциации юристов России» совместно с Адвокатской и Нотариальной палатами проводит «День бесплатной юридической помощи социально-незащищенным гражданам», сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении.

В этот день граждане смогут получить юридическую помощь в виде устного правового консультирования по любому вопросу (за исключением коммерческих сделок и уголовного права). Все консультации пройдут в порядке живой очереди, предварительной записи не требуется. Консультации будут проводить профессиональные юристы - члены регионального отделения.

Офис регионального отделения будет работать в режиме открытых дверей, консультацию можно получить по адресу: Псков, улица Ленина, дом №7 с 9.00 до 17.00.

Прием так же будет организован в 12 точках доступа, открытых в районах в рамках проекта «Территория права 2.0», поддержанного фондом президентских грантов. В данных районах можно будет записаться на онлайн консультацию с юристом.

Напомним, в Псковском отделении ежедневно (по рабочим дням) с 10.00 до 17.00 работает телефон, по которому можно получить консультацию: 8 953 235 67 67.