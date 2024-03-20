Общество

Об эпидемиологической ситуации в Псковской области расскажет Елена Припутенко в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг состоится сегодня, 21 марта, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Он будет посвящен эпидемиологической ситуации в Псковской области.

Какова на сегодняшний день статистика заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом? Как складывается ситуация с кишечными инфекциями, коклюшем, корью и туберкулезом? На эти и многие другие вопросы ответит главный санитарный врач Псковской области - руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко. Еще одна тема, которой будет уделено внимание, — активность клещей.

Начало брифинга в 15.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.