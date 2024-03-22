Общество

Минута молчания пройдет в псковских музеях

Псковский музей-заповедник объявляет минуту молчания, присоединившись к акции Союза музеев и ИКОМ России 24 марта в 12:00 в Псковском Кремле в знак памяти и скорби по погибшим в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На это время музей прекратит обслуживание посетителей, а гостям предложат прервать осмотр и принять участие в минуте молчания.

В Пушкинском музее-заповеднике «Михайловское»в 12:00 также будет объявлена минута молчания.

В древнейшем Мирожском монастыре в это же время будет звучать поминальный звон.