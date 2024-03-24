Общество

Систему питания для улучшения работы мозга назвала диетолог

Для правильной работы мозга его необходимо обеспечивать всеми питательными веществами, в этом помогают определенные продукты питания. Как рассказала диетолог Наталья Круглова, нет продукта, который бы напрямую влиял на работу головного мозга, однако есть определенные системы питания, хорошо зарекомендовавшие себя с точки зрения поддержания когнитивных функций.

По словам Кругловой, с точки зрения поддержания когнитивных функций полезны средиземноморская диета и диета, разработанная на ее основе — mind-диета, пишет RuNews24.

«Какие продукты входят в состав этих диет? Они объединяют большое количество растительной пищи. Это должны быть разнообразные продукты. Важно, чтобы в рационе присутствовали темно-зеленые овощи и листовая зелень. Также мы выделяем ягоды, которые должны быть регулярно в питании. Особенно, если это ягоды с темным окрашиванием, например, черника, брусника и клюква», — рекомендует специалист.

Еще один важный момент — это цельнозерновые продукты, которые содержат пищевые волокна и сложные углеводы, а также витамины группы B, магний и цинк, необходимые для центральной нервной системы. Например, гречка, нешлифованный рис, булгур, цельнозерновой хлеб.

Также для сохранения когнитивных функций эксперт советует продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты. В первую очередь, это рыба жирных сортов. Не менее двух-трех порций рыбы должно присутствовать в рационе взрослого человека.

Кроме того, важны источники растительных жиров, такие как орехи, семечки и различные растительные масла. Хотя они и насыщены калориями, они все же должны присутствовать в питании в небольшом количестве.

«Напротив же, негативно влияют на работу центральной нервной системы избыток сахара в рационе и избыток кофеина. Кофеин может стимулировать работу мозга, но при избыточном употреблении это скорее приводит к обратному эффекту, включая повышение тревожности и снижение концентрации внимания. Также негативно влияет избыточный вес и ожирение. Ну и, конечно, употребление алкоголя также снижает когнитивные функции», — заключила эксперт.