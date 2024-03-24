Общество

В Великих Луках продолжается весенняя генеральная уборка

В Великих Луках продолжается весенняя генеральная уборка. Работы проводятся как силами муниципальных предприятий, так и коллективами городских учреждений и организаций, а также неравнодушными великолучанами – в рамках стартовавшего с 18 марта весеннего месячника по благоустройству. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фотографии предоставлены администрацией Великих Лук

«Помимо уборки мусора, оставшегося с зимы, в городе начался сезонный ремонт дорожного покрытия. В этом году снег сошел раньше, чем обычно, что дало возможность дорожным службам оперативно начать ремонтные работы», - отметили в администрации.

Так, на этой неделе бригада МУП «ДСУ» проводила работы на улицах Лермонтова и Запрудной. Как пояснил директор предприятия Руслан Скопцов, ремонт выполнялся с использованием холодной асфальтовой смеси. На следующей неделе дорожно-строительное управление планирует запустить асфальтовый завод и приступить к ямочному ремонту с применением горячей смеси, что позволит интенсифицировать ремонтные работы. Как сообщил Руслан Скопцов: ближе к середине апреля на улицы города выйдут две струйно-инъекционные установки типа БЦМ, которые достаточно эффективно позволяют устранять дефекты дорожного покрытия.

Большое внимание сотрудники коммунальных служб уделяют очистке проезжей части и тротуаров от остатков противогололедных материалов, также проводится уборка прошлогодней листвы с газонов.

Как отметил главный инженер МП «Спецавтохозяйство» Андрей Сергеев, основной задачей на сегодняшний день является уборка города от пыли, грязи и остатков пескосоляной смеси. На данный момент рабочие и техника предприятия основное внимание уделяют механизированной и ручной уборке лотковой части дорог, а также тротуарам. После уборки основной части грунта на линии выйдут подметальные машины, которые будут убирать остатки пыли и грязи.

В планах у коммунальных служб – охватить все части города, начиная с центральных улиц и заканчивая дальними.