Общество

Свыше 16 тысяч псковичей в 2024 году будут получать лекарства по федеральной льготе

19 995 федеральных льготников, проживающих в Псковской области, в 2024 году будут получать набор социальных услуг в натуральном виде. Самой популярной услугой у псковичей стало обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам, ее выбрали 16,5 тысячи жителей области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Социального фонда России по региону.

«Выбор в пользу их натурального выражения сделан псковичами ещё в 2023 году. Соответствующее заявление льготникам нужно было подать в региональное отделение СФР до 1 октября прошлого года. В результате из общего количества обратившихся почти 11,5 тысячи граждан оставили за собой право на полный набор социальных услуг, остальные — на его часть. Самой популярной услугой в натуральной форме у жителей области стало обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам. Ее выбрали 16,5 тысячи жителей региона», — рассказала управляющий отделения СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Набор социальных услуг включает в себя предоставление необходимых лекарственных препаратов и путевок на санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний, а также бесплатный проезд на пригородный железнодорожный транспорт и на междугородный транспорт к месту лечения и обратно. Денежный эквивалент набора социальных услуг с 1 февраля 2024 года составляет 1 578,5 рубля, в том числе лекарственная часть — 1 215,8 рубля, санаторно-курортное лечение — 188,08 рубля, проезд к месту лечения и обратно — 174,62 рубля.

В отделении напомнили, что к числу федеральных льготников относятся ветераны и участники Великой Отечественной войны, специальной военной операции, граждане с инвалидностью, в том числе дети, участники войн в Афганистане, Чечне; участники ликвидации чернобыльской аварии, а также граждане, пострадавшие от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Гражданам, получившим право на федеральные льготы, набор социальных услуг всегда назначается автоматически и в большинстве случаев по умолчанию предоставляется в натуральной форме, за исключением граждан, подвергшихся воздействию радиации: они изначально получают его в денежном выражении. Впоследствии гражданин имеет право изменить способ получения НСУ. Для этого ему нужно подать соответствующее заявление в клиентскую службу СФР, МФЦ или на портале Госуслуг до 1 октября текущего года.

Все вопросы, касающиеся набора социальных услуг, можно задать специалистам в региональном центре дистанционного обслуживания по телефону: 8 800 200 00 98 или в официальных группах псковского отделения СФР в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».