Общество

«Единая Россия» проведёт «Диктант Победы» на суше, в море и в небе

«Единая Россия» проведёт «Диктант Победы» - международное масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны пройдёт 26 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

«Единая Россия» проводит «Диктант Победы» уже в шестой раз. Задания в этом году будут посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии), юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

«Площадки будут открыты во всех российских регионах. "Диктант Победы" пройдет в 50 иностранных государствах. Он будет переведен на пять языков - английский, французский, арабский, китайский, испанский. В прошлом году число площадок диктанта превысило 21 тысячу, а количество участников составило 1,9 миллиона человек. Мы планируем, что количество площадок и участников в этом году снова вырастет», - отметил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.

Проведут тестирование в школах, музеях, на вокзалах, в поездах дальнего следования, в аэропортах и в самолетах. Площадки организуют во всех знаковых местах, которые связаны с Великой Отечественной войной и ее Героями.

Вопросы теста для российских и иностранных участников составляют ведущие ученые-историки Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Они же вместе с экспертами разрабатывают подготовительные тесты для тех, кто планирует принять участие в «Диктанте Победы». Их можно пройти на сайте диктантпобеды.рф. Подготовиться помогут также исторические интеллектуальные игры «1418» и «Наша Победа».

Центральная площадка акции – Музей Победы в Москве – организует в новых регионах тематические выставки и открытый лекторий «Диктанта Победы» в восьми федеральных округах, проведет мультимедийные выставки и цифровые экскурсии, которые помогут всем желающим больше узнать о событиях 1941-1945 гг.

Региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память» Владимир Яников подчеркнул, что все 26 муниципалитетов Псковской области традиционно примут участие в акции «Диктант Победы». «В прошлом году в Псковской области "Диктант Победы" написали более 2,5 тысяч человек на 69 площадках. Основной площадкой в этом году в регионе станет Псковский государственный университет, где предполагается участие депутатов различного уровня и лидеров общественного мнения. Великолукская государственная академия физической культуры и спорта будет центральной площадкой проведения акции в Великих Луках. Отмечу и площадку в Пустошкинском районном историко-краеведческом музее, где два из четырех залов посвящены Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. "Диктант Победы" напишут и в общеобразовательных школах, и в военных частях нашего региона. К акции присоединятся десантники прославленной 76-й дивизии, представители МЧС, Росгвардии, депутаты, партийцы, общественники», - сказал Владимир Яников.

«Диктант Победы» проводится под эгидой партпроекта «Единой России» «Историческая память». Партнерами акции традиционно выступают Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение «Волонтёры Победы», а также министерства, ведомства, негосударственные и общественные организации, госкорпорации. Активное участие принимают в акции силовые ведомства: Минобороны, Росгвардия, МВД, МЧС.