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Общество

Кадровые перестановки произошли в администрации Пскова

27.03.2024 10:57|ПсковКомментариев: 0

Обязанности начальника управления городского хозяйства администрации Пскова в настоящее время исполняет Дарья Дмитриева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Дарья Дмитриева являлась заместителем начальника УГХ Александра Грацкого, недавно задержанного по подозрению в получении взятки.

Кроме того, и. о. заместителя главы администрации Пскова, который будет курировать деятельность УГХ, назначен Алексей Саенко.

Место и. о. руководителя управления градостроительной деятельности администрации Пскова занял Николай Виноградов.

Теги: #администрация Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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