Общество

Кадровые перестановки произошли в администрации Пскова

Обязанности начальника управления городского хозяйства администрации Пскова в настоящее время исполняет Дарья Дмитриева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Дарья Дмитриева являлась заместителем начальника УГХ Александра Грацкого, недавно задержанного по подозрению в получении взятки.

Кроме того, и. о. заместителя главы администрации Пскова, который будет курировать деятельность УГХ, назначен Алексей Саенко.

Место и. о. руководителя управления градостроительной деятельности администрации Пскова занял Николай Виноградов.