Общество

Отчет о работе региональной счетной палаты заслушали на бюджетном комитете Собрания

Отчет о работе Счетной палаты Псковской области за 2023 год заслушали члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов на заседании 27 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Председатель региональной Счетной палаты Марина Хохлова заявила, что в 2023 году специалисты Счетной палаты Псковской области провели 137 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 59 контрольных мероприятий на 111 объектах и 78 экспертно-аналитических мероприятий на 81 объекте. В результате удалось выявить 468 нарушений.

Из числа нарушений 82,7% составляют нарушения в ведении бухгалтерского учета, недостоверной бюджетной, бухгалтерской, финансовой отчетности. Нарушения при осуществлении государственных и муниципальных закупок составили 7,9% в общей сумме. Нарушения при формировании исполнении бюджета – 5,5%. Нецелевое использование бюджетных средств - 2,3%. Неэффективное использование средств бюджета – 1,6%.

Заслушав отчет, депутат Петр Алексеенко обратил внимание на большое количество нарушений в муниципалитетах. В частности, в четырех муниципалитетах, где Счетная палата в 2023 году проверила достоверность годовых отчетов и бухгалтерско-бюджетной отчетности, выявили свыше 500 млн нарушений.

«Хочу отметить, что сегодня в муниципальных образования, действительно, очень много нарушений. Такая обстановка в бухгалтерском учете и недостоверности отчетности. Например, у них не учитываются должным образом земельные участки, не отражается по данным бухгалтерского учета переоценка земельных участков, муниципальная собственность отражается с грубейшими нарушениями, дебиторская и кредиторская задолженность отражается с нарушениями. То есть у них, действительно, очень много нарушений», - сказала Марина Хохлова. Одна из причин такой тенденции – низкая квалификация кадров в районах.

Вице-спикер парламента Виктор Остренко поинтересовался, какие муниципалитеты попадут под проверку Счетной палаты Псковской области в 2024 году. Марина Хохлова в ответ заметила, что план уже размещен на сайте палаты.