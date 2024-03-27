Общество

Возможность получения специальной соцвыплаты медработниками межрайонных больниц рассмотрели в областном Собрании

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов поддержал обращение Законодательного собрания Ленинградской области к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность предоставления специальной социальной выплаты медработниками межрайонных больниц. Об этом с заседания комитета 27 марта передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Специальная социальная выплата отдельным категориям медицинских работников центральных районных, районных больниц установлена постановлением правительства России №2568 от 31 декабря 2022 года. Категории медицинских работников межрайонных и межрайонных клинических больниц не указаны в качестве получателей специальной социальной выплаты.

В целях соблюдения принципа социального равенства и недопущения массовых коллективных жалоб от работников межрайонных больниц ленинградские депутаты просят рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в постановление правительства РФ № 2568, предусмотрев возможность получения специальной социальной выплаты медицинскими работниками межрайонных и межрайонных клинических больниц.

«У нас постановление правительства по увеличению соцвыплат медработникам в малых городах и на сельских территориях. Максимальная выплата докторам на этих территориях достигает 50 тысяч рублей в месяц, а среднему медицинскому персоналу – до 20 тысяч рублей в месяц. И для таких регионов, как Псковская область, такая поддержка медработников очень важна, ведь у нас большая часть населения проживает в малых городах и в сельской местности. Это подчеркивает, что слова президента тут же претворяются в жизнь. Однако есть определённые проблемы с реализацией этого постановления для некоторых категорий медработников», - обозначил проблему председатель социального комитета, вице-спикер Собрания Игорь Дитрих.

Комитет по здравоохранению Псковской области считает инициативу Законодательного собрания Ленинградской области избыточной, заявила глава областного комитета Марина Гаращенко, ссылаясь на разъяснения Минздрава о том, что территориально межрайонные больницы находятся в районах, соответственно, их работники могут претендовать на выплаты. И те, кто претендует на выплату, должны обращаться в отделение Социального фонда России.

Вместе с тем, как пояснил Игорь Дитрих, в настоящее время в судах Псковской области рассматривается множество исков от медработников, которые пытаются получить выплату. По его словам, суды в аналогичных случаях выносят разные решения, поскольку существующие юридические документы по этой теме можно трактовать по-разному. Чтобы прекратить поступление исков, он предложил поддержать инициативу ленинградских депутатов.

«По сути, законодательная инициатива Законодательного собрания Ленинградской области подтолкнула нас к этому разговору, чтобы еще раз обсудить вопрос со всех сторон и принять решение в пользу наших граждан, медицинских работников, чтобы постановление правительства читалось всеми однозначно и впоследствии не вызывало разборок в тех или иных судебных инстанциях», - заключил Игорь Дитрих.

В итоге депутаты решили поддержать обращение и решение комитета направят в Законодательное собрание Ленинградской области.