Общество

Информационно-аналитический отдел переименовали в Псковском областном Собрании

Информационно-аналитический отдел Псковского областного Собрания депутатов переименовали в управление информационного обеспечения. Соответствующий законопроект депутаты поддержали на очередной 31-й сессии 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В закон Псковской области от 8 апреля 2005 года №435-ОЗ «О Реестре должностей государственной гражданской службы Псковской области» вносятся изменения в части наименования должностей помощников (советников) председателей комитетов Собрания депутатов, что повлекло изменение наименования структурного подразделения аппарата Собрания депутатов.

В целях единообразного наименования структурных подразделений аппарата Собрания депутатов информационно-аналитический отдел Псковского областного Собрания депутатов переименовали в управление информационного обеспечения без изменения полномочий, штатной численности и размеров оплаты труда.