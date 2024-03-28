Общество

Инициативу об обеспечении инвалидов беспрепятственным доступом к информации о госорганах поддержали в Собрании

Внесение изменений в федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к информации о деятельности государственных органов поддержали депутаты Псковского областного Собрания на очередной 31-й сессии 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

При реализации законопроекта с использованием ресурсов Минцифры России органам государственной власти и местного самоуправления, их подведомственных организаций предоставят возможность бесплатно воспользоваться подсистемой «Госвеб» федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг («функций)» для разработки или модернизации своих официальных сайтов, их адаптации для инвалидов с различной степенью расстройства функций организма.

Так как речь идет не только о самих сайтах, системах и программах, но и о размещаемых там информационных материалах, предлагается определить требования для информации, размещаемой на таких сайтах, в государственных системах и приложениях. В связи с этим законопроект предусматривает наделение правительства Российской Федерации полномочиями по утверждению критериев определения сайтов, систем и программ, на которые будут распространяться соответствующие требования.

Для подготовки соответствующего нормативного правового акта правительства РФ и адаптации государственных сайтов к новым требованиям законопроект предусматривает отложенный срок вступления в силу с 1 сентября 2025 года.