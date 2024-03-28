Общество

Псковская область вошла в десятку всероссийского рейтинга работодателей, принимающих участников «Абилимпикса»

Псковская область вошла в десятку регионов страны Всероссийского рейтинга лучших работодателей, обеспечивающих трудоустройство участников чемпионатов «Абилимпикс» по итогам прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В списке предприятий, которые активно принимают на работу представителей движения «Абилимпикс», — псковская швейная фабрика «Славянка».

При оценке предприятий, отмеченных в рейтинге, учитывалась работа в течение всего прошлого года. Особое внимание уделялось размеру заработной платы работников, социальному пакету, наличию специальных рабочих мест, возможности стажировки, участия в подготовке специалистов наставника и ряд других показателей.

Цель всероссийского рейтинга — оценка деятельности организаций, обеспечивающих трудоустройство участников чемпионатов «Абилимпикс», повышение уровня трудоустройства инвалидов, стимулирование работодателей к трудоустройству инвалидов, привлечение общественного внимания к вопросам занятости данной категории граждан.

«Абилимпикс» — это конкурс по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, который проводится ежегодно. С 16 апреля в Псковской области стартует региональный этап десятого национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Региональные соревнования пройдут в трех категориях — «Школьники», «Студенты», «Специалисты». Движение «Абилимпикс» — один из ключевых проектов Минпросвещения России.