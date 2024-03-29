Общество

В России упростили порядок присвоения статуса ветерана боевых действий

Правительство России упростило порядок получения статуса ветерана боевых действий и удостоверения единого образца для граждан, находившихся в составе организаций, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации, а также на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Нововведения коснутся участников СВО, которые в результате боевых действий утратили свои контракты с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на вооруженные силы, или не смогли оформить их должным образом.

До сих пор копия контракта являлась обязательным основанием для получения статуса и удостоверения ветерана боевых действий. Теперь получить статус ветерана можно без этой копии, на основании:

документов, подтверждающих ранения, травмы или контузии,

документов о награждении государственной или ведомственной наградой.

Внести соответствующие изменения правительству поручил президент по итогам встречи с членами семей погибших участников СВО, состоявшейся 7 января 2024 года.