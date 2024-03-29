Общество

Блогер ПЛН получил звание «Золотое перо российской журналистики»

Блогер Псковской Ленты Новостей, заместитель главного редактора газеты «Великолукская правда», писатель из Великих Лук Андрей Канавщиков получил почетное звание «Золотое перо российской журналистики». Ежегодная церемония вручения высших наград в области журналистики «Золотое перо России» состоялась в Москве 27 марта.

Фото: Псковское региональное отделение Союза писателей России

Всего почётное звание «Золотое перо российской журналистики» получили шесть журналистов.

Ранее Андрей Канавщиков стал победителем первой международной литературной премии «Наследие литературы XXI века».

Андрей Канавщиков родился 5 июля 1968 года. Окончил среднюю школу №9, заводские курсы ПТУ №8 города Великие Луки, факультет журналистики Ленинградского государственного университета.

Первая книга вышла в 1997 году в Новополоцке и называлась «Новый Пушкин уже родился». Затем выходили сборники стихов, прозы и публицистики «Иней» (1998), «Призвание Рюрика» (1999), «В одном строю» (2000), «Русло» (2005), «Три войны полковника Богданова» (2006), «Цивилизация троечников» (2008), «Красный Рассвет» (2009), «Егорыч» (2010) и другие. Автор четырёх антологий и предисловия к «Антологии русского палиндрома ХХ века» (М.: Гелиос АРВ, 2000).

Участник коллективных сборников и альманахов, выходивших в Новгороде, Твери, Пскове, Москве, Перми, Нижнем Новгороде, Туле.

Блог Андрея Канавщикова на ПЛН здесь>>>