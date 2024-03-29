Слесарь и грузчик-рубщик требуются в ООО «ПсковАгроИнвест»

Вакансии открыты в ООО «ПсковАгроИнвест» на участке в деревне Полоное Порховского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.
Фото: ООО «ПсковАгроИнвест»
На производство требуются:
Работодатель предлагает доставку до работы транспортом предприятия, график 5/2, оформление по Трудовому кодексу РФ.
Обращаться можно по телефону: +7 953 231 03 83.
Кроме того, в фирменный магазин «Деревня Соловьи» на улице Текстильной в Пскове требуется грузчик-рубщик на полный рабочий день. График 7/7, оформление по ТК РФ, зарплата от 50 000 рублей.
Обращаться по телефону: +7 (911) 371-81-72.