Общество

Слесарь и грузчик-рубщик требуются в ООО «ПсковАгроИнвест»

Вакансии открыты в ООО «ПсковАгроИнвест» на участке в деревне Полоное Порховского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Фото: ООО «ПсковАгроИнвест»

На производство требуются:

слесарь по ремонту оборудования на полный рабочий день, зарплата от 40 000 рублей,

машинист холодильных установок на полный рабочий день, зарплата от 40 000 рублей.

Работодатель предлагает доставку до работы транспортом предприятия, график 5/2, оформление по Трудовому кодексу РФ.

Обращаться можно по телефону: +7 953 231 03 83.

Кроме того, в фирменный магазин «Деревня Соловьи» на улице Текстильной в Пскове требуется грузчик-рубщик на полный рабочий день. График 7/7, оформление по ТК РФ, зарплата от 50 000 рублей.

Обращаться по телефону: +7 (911) 371-81-72.