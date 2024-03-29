Общество

Псковским работодателям нужно подтвердить основной вид деятельности до 15 апреля

Кампания по приему заявлений на подтверждение основного вида экономической деятельности продлится до 15 апреля. Об этом работодателям напомнили в отделении Социального фонда России по Псковской области.

«С начала 2024 года 1900 страхователей Псковской области подтвердили вид деятельности, который по итогам предыдущего года имеет наибольший удельный вес в общем объеме выпущенной продукции и оказанных услуг работодателем. Он определяется страхователем самостоятельно и носит заявительный характер. Подтверждение необходимо для установления страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», — отметила управляющий ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Страхователям, которые проигнорируют данную процедуру, будет установлен максимальный страховой тариф, соответствующий тому виду экономической деятельности, который имеет наиболее высокий класс профессионального риска из заявленных им видов экономической деятельности, содержащихся в ЕГРЮЛ. От этого показателя напрямую зависит, какой процент от начисленной работнику зарплаты необходимо будет перечислять в Социальный фонд в качестве страхового взноса: от 0,2 до 8,5%.

В отделении напомнили, что подтвердить ОВЭД должны все организации, зарегистрированные в 2023 году и ранее (кроме индивидуальных предпринимателей). Организациям, зарегистрированным в 2024 году, подтверждать ОВЭД не надо.

Документы можно представить в электронной форме через портал госуслуг, личный кабинет страхователя на сайте СФР, шлюз спецоператоров (СБИС, Контур, Астрал). Сведения на бумажном носителе — в клиентскую службу СФР, МФЦ или почтой.

Самым популярным у страхователей региона остается сегодня способ подачи документов с использованием шлюза спецоператоров.

Все вопросы, касающиеся подтверждения ОВЭД, можно задать специалистам в региональном центре дистанционного обслуживания по телефону: 8 800 200 00 98 или в официальных группах псковского отделения СФР в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».