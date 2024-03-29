Общество

Расписание движения поездов меняется на участке Петербург – Оредеж – Дно

Расписание движения поездов изменяется на участке Санкт-Петербург (Витебский) – Оредеж – Дно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

5 апреля отменяется поезд №6953 на участке Оредеж – Дно.

4-5 апреля назначается поезд №7753 (состав от поезда №6954) с расписанием: Оредеж отправление в 21:05, Заклинье 21:22, Батецкая 21:36, Бахарево 21:47 – 22:00, Передольская 22:14 – 22:20, Кчеры 22:33, Уторгош 22:46 – 23:09, Сольцы 23:32 – 00:09, Куклино 00:24,Леменка 00:36, Гачки 00:44, о. п. 241 00:52, Дно прибытие в 1:04.

4 апреля изменяется расписание движения поезда №8815: до станции Уторгош проследует действующим расписанием, Уторгош 14:37 – 14:45, Сольцы 15:00 – 15:23, далее действующим расписанием.

5 апреля изменяется расписание движения поездов: