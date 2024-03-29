Общество

Новый пост скорой медицинской помощи начали строить в Локне

Началось строительство нового поста скорой медицинской помощи в Локне. Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Иван Белугин / Telegram

«Рядом с больницей уже залили фундамент будущего здания. Новый медицинский объект — событие для Локнянского муниципального округа. Неотложная квалифицированная помощь для наших жителей станет ближе и доступнее. Медицинские бригады и фельдшера будут дежурить в комфортных, современных условиях», - отметил Иван Белугин.

Глава округа отметил, что вопрос необходимости нового поста скорой медицинской помощи в Локне обсуждался на региональном уровне неоднократно.

«Благодарю за это губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, а также комитет по здравоохранению Псковской области!» - заключил Иван Белугин.