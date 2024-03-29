Общество

В псковской «Веге» завершилась смена Курчатовского института для школьников

Весенняя тематическая профильная смена «Коды Курчатова» для школьников 7–8 классов завершилась в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В программе «Современные технологии выращивания растений» приняли участие 80 школьников «Курчатовских классов» из Пскова и Великих Лук.

В течение недели ребята участвовали в теоретических занятиях и увлекательных практикумах по биологии под руководством сотрудники НИЦ «Курчатовский институт».

С выпускниками образовательного интенсива встретилась первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Она обратила внимание, что в регионе уже сложилась традиция — во время школьных каникул посвящать время научным открытиям и именам, которые прославили Псковскую область и всю Россию.

«Курчатовский институт и его команда уже на протяжении нескольких лет сотрудничает с образовательными учреждениями Псковской области и проводит встречи с ребятами, которые интересуются наукой. Вы — наследники тех героев науки, которые родились, учились, жили и творили здесь. Я уверена, что и сегодня в зале сидит целый отряд будущих ученых. Желаю вам благополучной учебы и успешных результатов», — обратилась к школьникам первый вице-губернатор.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Вера Емельянова поблагодарила представителей Курчатовского института за поддержку научных проектов и помощь в развитии образования и науки в регионе.

Методист методического центра департамента образовательной деятельности национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Светлана Исакова отметила, что для ребят такая практика стала насыщенной, увлекательной и полезной. «В прошлом году вы изучали кристаллы. Эта смена была посвящена биологии. На следующий год мы тоже обязательно что-нибудь придумаем интересное. Самое главное, что в этой работе у вас формируется очень важный и необходимый для учебы и жизни исследовательский навык», - сказала она.

Напомним, в рамках тематической профильной смены ребята знакомились с современным методом выращивания растений — гидропоникой, изучали оптимальные условия для выращивания различных растений, проводили собственные исследования, а также создавали командные проекты.

Программа организована НИЦ «Курчатовский институт» на базе регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Вега» и при непосредственном участии комитета по образованию Псковской области.