Общество

Вернутся ли ночные заморозки в Псковскую область, рассказала Тала Нещадимова

Ночные похолодания еще вернутся в Псковскую область. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Каждый год бывают ночные заморозки. В марте и апреле - это еще не заморозки, это еще морозы. Потому что вегетация еще не началась», - сообщила синоптик.

Климатическая весна пока не пришла в Псковскую область. Изменение температуры еще ожидается.

«После 1-2 апреля максимальные температуры будут в пределах +9...+14 градусов. Потом будет еще одна небольшая волна тепла. А вот после второй волны тепла вероятнее всего максимальные температуры могут быть в пределах всего +5...+10 градусов. Это практически норма для апреля», - пояснила Тала Нещадимова.