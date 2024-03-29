Общество

Запрет выхода на водоемы на моторных лодках введут в Псковской области с 15 апреля

Запрет на использование моторных плавательных средств всех типов устанавливается на водоемах Псковской области с 15 апреля по 15 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.

Устанавливается запрет на использование моторных плавательных средств с подвесными лодочными моторами, электромоторами, стационарными двигателями.

Запрет вводится для исключения факторов беспокойства рыб в период весеннего нереста на водоемах региона.

Для обеспечения охраны весенне-нерестующих рыб и сохранения среды их обитания областной комитет по природным ресурсам и экологии издал приказ от 26 марта 2024 года №145 «О мерах по охране весенне-нерестующих видов рыб на водоемах Псковской области в 2024 году».