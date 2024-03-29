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Общество

Практикум по решению конфликтных ситуаций прошел для псковских советников директоров

30.03.2024 18:21|ПсковКомментариев: 0

Советники директоров по воспитанию стали участниками мастерской «Строим взаимоотношения вместе», которая была посвящена проблеме решения конфликтных ситуаций, сообщается в Telegram-канале комитета по образованию Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram-канал комитета по образованию Псковской области

Участники мастерской рассматривали «плюсы» и «минусы» конфликта, причины его возникновения и отрабатывали навыки конструктивного взаимодействия в конфликтной ситуации.

Для советников директоров по воспитанию в течение года проводится серия практикумов «Строим взаимоотношения вместе», на которых рассматриваются различные темы, направленные на методическую и психологическую поддержку в работе Советников директоров по воспитанию.

Лектором данных практикумов является заведующая Центром практической психологии, специального образования и охраны здоровья ПОИПКРО Надежда Алексеева.

 «Конфликты в нашей жизни неизбежны. Важно уметь их грамотно разрешать. И этому можно и нужно учиться! Советники директоров по воспитанию продемонстрировали высокий уровень развития конфликтологической компетентности, чему я очень рада», - поделилась с нами Надежда Алексеева

 

Теги: #ПОИПКРО
Источник: Псковская Лента Новостей
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