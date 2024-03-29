Общество

Более 170 студентов Великолукского медицинского колледжа прошли диспансеризацию

В Великолукском медицинском колледже прошел первый этап диспансеризации для студентов при непосредственном участии медицинских работников поликлиники № 1 Великолукской межрайонной больницы. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

Фото: Telegram-канал комитета по здравоохранению Псковской области

Был проведен медицинский осмотр 173 студентов Великолукского медицинского колледжа.

По результатам проведенных обследований будет организован прием врача-терапевта. После первого этапа диспансеризации по показаниям врач может направить на углубленное обследование - второй этап диспансеризации. Например, консультации узких специалистов, дополнительные анализы крови и другие исследования.

«Цель диспансеризации — это формирование, сохранение и укрепление здоровья граждан, предупреждение развития болезни, увеличение периода активного долголетия. Студенты колледжа, как будущие медицинские работники понимают важность прохождения диспансеризации для каждого гражданина Псковской области», - добавили в комитете.