Общество

Дополнительный прием граждан провел уполномоченный по правам человека Псковской области

Дополнительный приём граждан провел уполномоченный по правам человека Псковской области в Единый день бесплатный правовой помощи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил псковский омбудсмен Дмитрий Шахов.

Фотографии предоставлены Дмитрием Шаховым

По предложению уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой федеральный и региональный омбудсмены на основании поправок в федеральное законодательство с 2024 года вошли в состав участники государственной системы бесплатной юридической помощи. Федеральный закон направлен на создание условий для реализации установленного Конституцией Российской Федерации права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, оказываемой бесплатно в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Первый приём в рамках новых дополнительных полномочий для осуществления прав и свобод граждан, защиты их законных интересов, повышения уровня социальной защищенности, а также обеспечение их доступа к правосудию прошёл в офисе Уполномоченного по правам человека в Псковской области в единый день бесплатной правовой помощи - 29 марта 2024 года.

В ходе приёма к Дмитрию Шахову обратились жители нашего региона по вопросам защиты их прав в сфере образования, спорта, а также правовых и социальных гарантий военнослужащих и членов семей-участников специальной военной операции.

По всем обращениям уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов дал подробные правовые консультации и разъяснения, в том числе и письменные, а также помог составить заявления, ходатайства и другие документы правового характера в целях обеспечения прав и законных интересов заявителей.

Два заявления приняты лично уполномоченным по правам человека в Псковской области для рассмотрения уже в порядке исполнения государственных полномочий.