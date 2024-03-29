Общество

Молодёжь из «Движения первых» сняла видеоролик о Псковской области

Молодежь из Псковской области приняла участие в проекте «Открывай Россию с первыми». Видеосюжет с участием псковских студентов и школьников опубликован в социальных сетях председателя правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григория Гурова.

Фото и видео здесь и далее со страницы Григория Гурова в соцсети «ВКонтакте»

«Сегодня мы отправимся в путешествие по Псковской области. Удивительная земля с шикарной природой, самобытной архитектурой и великим прошлым, где бережно хранят память предков и совершают новые открытия!» - написал Григорий Гуров.

Начиная с 5 марта, ребята и сотрудники движения в каждом регионе расскажут в видеороликах о своей малой Родине, ее достопримечательностях и интересных местах для молодежи. За весь проект снимут 89 видео, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении «Движения первых».

Видеосюжет о Псковской области подготовили с участием студентов Псковского государственного университета, Псковского медицинского колледжа, Псковского областного колледжа искусств и школьников города Пскова. Ребята рассказали о проектах региона для молодежи, культурном наследии и великих деятелях – поэтах, ученых и защитниках Псковщины.