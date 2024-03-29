Общество

Фейк о смерти ребенка из-за отравления «Тархуном» распространяют в Псковской области

Фейк о смерти ребёнка якобы от отравления газированным напитком «Тархун» в стеклянной таре начинает распространяться в Псковской области. Об этом сообщается в группе средней общеобразовательной школы №2 города Пскова в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: СОШ №2 города Пскова

«В Псковской области начинает распространяться новость о смерти ребёнка якобы от отравления газированным напитком "Тархун" в стеклянной таре. Кроме того, в сообщении приводится "чёрный список продуктов для детей", содержащих опасные добавки. Информация не соответствуют действительности, а сведения о продуктах ложные и ничем не подтверждены. Цель фейковой новости – вызвать страх, играя на чувствах людей», - говорится в публикации.

Псковичей призвали быть бдительными и доверять только официальным источникам информации.