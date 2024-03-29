Общество

Псковский колдун не справился с испытанием и остался в «Битве экстрасенсов»

Второй выпуск 24 сезона программы «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ с участием колдуна из Псковской области Виталия Рожкова вышел в эфир. Пскович не прошёл испытание, но остался в «Битве экстрасенсов».

Фото: ТНТ

Экстрасенсы отправились в Калининград к Сергею и Светлане Налётовым, которые утверждают, что видят тень человека и слышат странные звуки в доме. Ведущий испытания усложнил задачу, попросив определить, кто из присутствующих является хозяевами дома. Виталий Рожков не смог правильно ответить на этот вопрос.

Ведущий битвы Марат Башаров предложил угадать, кого супруги Налётовы и их друзья назвали лучшим экстрасенсом.

Псковский колдун заявил, что чувствует в конверте «женскую энергетику», но там оказался снимок Максима Левина.

Виталий Рожков считает, что участие известных магов является несправедливым и участники испытания охотнее поверят медийным личностям.