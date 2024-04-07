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Кандидатура уроженки Пскова рекомендована на пост главы Верховного суда

Квалификационная коллегия рекомендовала кандидатуру уроженки Пскова, главы Судебной коллегии по экономическим спорам, судьи Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда, сообщают СМИ. Заседание коллегии состоялось сегодня, 1 апреля.

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Подносова рассматривается как наиболее вероятный кандидат на должность председателя ВС, отмечали близкие к судейскому сообществу собеседники «Ведомостей».

Один из близких к АП собеседников говорит, что такое назначение было бы «наиболее логичным», поскольку Подносова давно известна в судейском сообществе. Оно будет означать преемственность в работе ВС после смерти Лебедева. По словам другого человека, «хорошо то, что она человек из судебной системы».

Подносова родилась в Пскове в 1953 г. С 1970 по 1975 г. она училась на юридическом факультете Ленинградского госуниверситета, после чего работала по специальности. Три года была консультантом отдела юстиции Леноблисполкома. После этого она работала в Саратовской области – была юристом Вольского завода строительных изделий, затем юристом Вольского городского торга.

С 1990 г. была судьей Лужского городского суда Ленобласти, а с 2003 г. стала председателем этого суда. В 2013 г. Подносова стала зампредседателя Ленинградского областного суда, а с 2017 г. возглавила суд. В 2018 г. она возглавила Второй апелляционный суд общей юрисдикции.

Нынешнюю должность Подносова заняла в июле 2020 г. Тогда эта должность освободилась после ухода с поста зампреда суда в Минюст Олега Свириденко. Подносова также является членом президиума Верховного суда и сопредседателем научно-консультативного совета при Верховном суде.

Она «имеет репутацию серьезного правоведа, а весь опыт практической работы, полученный ею на Северо-Западе России, в том числе в Ленобласти, помогает ей на нынешнем серьезном направлении», заявил «Ведомостям» зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. По его словам, коллегия Верховного суда, которую Подносова возглавляет последние годы, «была инициатором проектов законов, которые сводятся к декриминализации преступлений экономического характера».

К примеру, буквально 12 марта судья была докладчиком по законопроектам об упрощении делопроизводства в рамках банкротства, вспоминает Кирьянова. По его словам, «серьезный потенциал направлен на продуктивное и эффективное решение вопросов предпринимательского сообщества»: «Особенно это важно в рамках вектора, который был заявлен президентом в послании Федеральному Собранию».

Вакансия председателя Верховного суда была открыта 1 марта, сообщала Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). Она освободилась после смерти бессменного руководителя органа – 80-летнего Лебедева. О его смерти стало известно 24 февраля. Он руководил ВС на протяжении 34 лет. После его смерти обязанности председателя ВС исполняет его первый заместитель Петр Серков.

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Председатель ВС назначается Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента и при наличии положительного заключения ВККС. Президент вносит представление о назначении председателя суда в случае досрочного прекращения полномочий председателя не позднее чем через шесть месяцев со дня открытия вакансии. Совет Федерации рассматривает вопрос о назначении на должность руководителя ВС в течение 14 дней после дня получения представления.