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Общество

«Беседка»: Уборка дорог Пскова – переход к теплому сезону. ВИДЕО

01.04.2024 15:31|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 1 апреля. Новый выпуск посвящен теме уборки дорог Пскова в преддверии теплого сезона. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила ее с директором ООО «СитиИнвестГрупп» Павлом Талебиным.

Сколько у предприятия техники? Достаточно ли ее с учетом снежной зимы и временами контрастной погоды? Какие работы выполняются вручную зимой и летом? Есть ли у компании «СитиИнвестГрупп» потребность в персонале? Куда вывозится песок, который собирается с проезжих частей и тротуаров? По какой технологии будут проводить противоаварийный ямочный ремонт?

Об этом и многом другом — в эфире.

Теги: #Беседка #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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