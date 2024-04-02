Общество

Делегация Псковской области принимает участие в образовательном саммите финалистов премии «Мы вместе»

Три человека от Псковской области принимают участие в Первом образовательном саммите финалистов Международной премии «Мы вместе». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре молодёжи и общественных инициатив.

Фотографии предоставлены Центром молодёжи и общественных инициатив

В составе делегация от Псковской области: Дамиан Мисун (Псков), Кирилл Конярский (Великие Луки) и Кристина Коновалова (Великие Луки).

Их обучение проходит в мастерской управления «Сенеж» - Центре дополнительного образования для подготовки управленцев трёх ключевых сфер: государства, бизнеса и общества. Мастерская управления «Сенеж» помогает развиваться национальному активу страны — лидерам, которые готовы отвечать на вызовы времени и открывать новые возможности.

Образовательный саммит собрал воедино финалистов и победителей премии, амбассадоров и руководителей клубов «Мы вместе» со всех регионов России.

Завтра участников саммита ждут деловые сессии по управлению социальными проектами и проработке личного профиля, лекция-тренинг, мастер-класс «Искусство публичных выступлений» и групповое построение трекшн-карты для развития своего проекта. А 4 апреля для них подготовили проектную сессию по определению мер поддержки масштабирования соцпроектов и тренировку публичных выступлений, визионерский доклад с рассмотрением грядущих вызовов и перспектив для социальных проектов, подведение итогов саммита.