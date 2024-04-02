Общество

Ливни и грозы ожидаются ночью в Псковской области

Ливни и грозы ожидаются в Псковской области ночью 3 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Источник: МЧС

«Ночью 3 апреля с периода 4:00-7:00 местами по Псковской области, начиная с южных районов, ожидаются ливни, грозы с кратковременным усилением ветра, порывы 15-18 м/с», - говорится в предупреждении о неблагоприятном явлении.

В МЧС призывают быть внимательными и осторожными. «При грозе избегайте одиноко стоящих деревьев, держитесь подальше от электропроводки, антенн. При сильных порывах ветра не приближайтесь к слабо укреплённым конструкциям, рекламным щитам, будьте предельно внимательны на дорогах. Безопасность начинается с тебя!» - добавили в ведомстве.

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Напомним, первая в этом году гроза пришла в Псковскую область 31 марта.