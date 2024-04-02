Общество

Псковичка победила на Всероссийской олимпиаде по избирательному праву «Софиум»

Ученица 10-го кадетского класса Гимназии №29 города Пскова Ирина Жора стала победительницей Всероссийской олимпиады по избирательному праву «Софиум». Сегодня 3 апреля, в Центральной избирательной комиссии России состоялось торжественное награждение, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.

Фотографии предоставлены Избирательной комиссией Псковской области

«На игровой дорожке интеллектуальной игры она успешно набрала 10 баллов из 10 возможных, уверенно отвечая на вопросы. Поздравляем Ирину с высокими результатами и убедительной победой в финале всероссийской олимпиады!» - отметили в облизбиркоме.

В Избирательной комиссии Псковской области выразили благодарность её наставнице, председателю ТИК города Пскова Анне Садовниковой за подготовку ученицы. «Вместе они смогли достойно представить нашу Псковскую область на федеральном уровне», - подчеркнули в облизбиркоме.

Всего в олимпиаде принимали участие более 12 тысяч школьников из 80 регионов страны, в финал вышли 73 человека и только 34 участника смогли набрать самый высокий балл.