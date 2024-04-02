Общество

Псковский музей стал лидером исследования МИА «Россия сегодня»

Псковский музей-заповедник стал лидером исследования «Музеи в публичном информационном пространстве 2023» по направлению «Количество упоминаний музея в новостных сообщениях электронных СМИ». Анализ был проведен в рамках проекта «Социальный навигатор» ведущей международной медиагруппы «Россия сегодня». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Как рассказали авторы мониторинга, его основными задачами стали: поддержка работы музеев по повышению узнаваемости в публичном русскоязычном информационном пространстве; мотивация к развитию инструментов привлечения внимания аудиторий к уникальным культурным ценностям, хранящимся в музеях, а также контента, создаваемого музеями на этой основе.

В 2023 году в модельную группу вошли 69 федеральных организаций, подведомственных министерству культуры РФ, которые являются государственно-национальным достоянием. В фокусе внимания оказались аудитория сайта музеев и общее количество их упоминаний в новостных сообщениях электронных СМИ в контексте прямой деятельности — цифровой след.

Псковский музей-заповедник показал высокие результаты по среднему в месяц количеству упоминаний в новостных электронных СМИ. По этому показателю музей уверенно занимает 4 строчку среди исследуемых федеральных учреждений культуры.

«Благодарим региональные и федеральные СМИ за плодотворное сотрудничество и большой интерес к мероприятиям и проектам Псковского музея. Ваша поддержка позволяет музею систематически занимать высокие позиции в престижных рейтингах», - добавили в учреждении.